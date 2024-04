Desde o início do ano, três regiões de Porto Alegre já tiveram mudanças de código postal (CEP). Segundo os Correios, há previsão de mais ajustes no segundo semestre. De acordo com a Superintendência da estatal no Rio Grande do Sul, depois da entrada em vigor das alterações divulgadas, o morador ganha até seis meses de prazo para atualizar os dados em cadastros de correspondência. Antes disso, pacotes e envelopes não são devolvidos e tampouco há complicação na entrega.