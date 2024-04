Moradores de baixa renda de Porto Alegre enfrentam um longo prazo para contar com o serviço de poda ou corte de árvores em suas moradias. A previsão de espera média dada pela prefeitura da Capital é de 225 dias, ou seja, mais de sete meses, após o pedido ser protocolado. Na quinta-feira (24), foi aprovado pelos vereadores, um projeto que estabelece atendimento a pedidos de supressão vegetal a quem não tem condições de arcar com o custo do serviço. O texto precisa de sanção do prefeito Sebastião Melo.