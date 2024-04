Ficou para a próxima semana a definição de um local para a estátua do ex-presidente João Goulart, o Jango, em Porto Alegre. Responsável pela homenagem, a Fundação Caminho da Soberania deseja instalar o monumento no trecho 1 da Orla, mas a Gam3 Parks, que detém a concessão do espaço, não enviou representantes à reunião ocorrida nesta terça-feira (2) na prefeitura.