Fechada desde o temporal de outubro de 2017, a Estação Partenon do Corpo de Bombeiros, na Avenida Bento Gonçalves, zona leste de Porto Alegre, deve voltar a operar em julho. A ordem de início das obras foi dada em 2021, com verba do Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. Essa etapa está sob responsabilidade da prefeitura.