A Medalha Cidade de Porto Alegre será entregue para um grupo formado por 31 pessoas e entidades (confira a relação abaixo), às 20h desta terça-feira (26), no Theatro São Pedro, no Centro Histórico. O evento integra a comemoração de aniversário dos 252 anos da Capital. O jornalista Daniel Scola, do Grupo RBS, será um dos agraciados.