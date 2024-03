As atividades da FestPoa Rural, que foi lançada no sábado (9), em Porto Alegre, seguem na tarde deste domingo (10). Uma cavalgada que estava prevista para a manhã foi cancelada por conta da previsão de mau tempo. A festa busca promover a integração entre o campo e a cidade, aproximando as comunidades rurais e urbanas para celebrar a produção primária da Capital. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente.