Entre 9 e 17 de março, ocorrerá na Capital a FestPoa Rural, com atividades tanto nas propriedades dos Caminhos Rurais, na Região Extremo Sul, quanto na programação do Centro de Eventos Ervino Besson, localizado na Avenida João Salomoni, nº 1340, bairro Vila Nova. O propósito é promover a integração entre o campo e a cidade, aproximando as comunidades rurais e urbanas para celebrar a produção primária da Capital. Todas as atividades são oferecidas gratuitamente.