A falta de luz e a consequente falta de água fizeram moradores de um prédio na Rua Cristiano Fischer, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, improvisar para garantir a manutenção dos banheiros dentro de casa. As caixas d'água do condomínio ficam no térreo e contam com bombas para abastecer os 72 apartamentos. Sem energia, o bombeamento não ocorre e as torneiras ficam secas.