Fumaça escura podia ser vista no cruzamento da Rua São Luís com a Avenida Princesa Isabel, no bairro Santana, em Porto Alegre, por volta das 12h desta sexta-feira (19). No local, foram colocados pneus e galhos, com os quais foi feita uma grande fogueira. Os participantes exibiam cartazes pedindo retorno da luz. Desde terça-feira (16), quando tempestade atingiu parte do RS, moradores desta região da cidade estão sem energia elétrica.