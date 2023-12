Um acidente envolvendo dois carros, na manhã deste domingo (17), causou a interrupção total da Avenida Nilópolis, na altura do número 235, sentido Centro-bairro, em Porto Alegre. A Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estiveram no local, que fica a poucos metros de distância da Praça da Encol. O trânsito precisou ser desviado no trecho, que foi liberado às 12h20min.