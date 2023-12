Começam nesta segunda-feira (4), na zona sul de Porto Alegre, os trabalhos de reconstrução da galeria pluvial na Estrada Cristiano Kraemer, na altura do número 2.700, no bairro Campo Novo. O trecho já está em meia-pista, no sentido Centro-bairro, por causa da erosão e do risco de desabamento. O serviço impacta o trânsito e o transporte coletivo.