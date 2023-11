A prefeitura de Porto Alegre dá início, nesta quarta-feira (1º), a uma nova fase do serviço de amparo aos moradores atingidos por enchentes. As famílias interessadas em receber auxílios financeiros oferecidos pelo município agora poderão se dirigir aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou protocolar o pedido via telefone 156.