Os olhos do pequeno Benjamin, cinco anos, acompanhavam atentamente cada movimento do Papai Noel, que chegou de caminhão a Porto Alegre no fim da tarde desta segunda-feira (6). Ao lado da Mamãe Noel, o bom velhinho percorreu as ruas da Capital a bordo da Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola, espalhando a magia natalina por onde passou.