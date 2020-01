Fé e adrenalina Quarenta anos carregando o andor: quem é o padeiro que coordena remadores no transporte da Santa Durante as duas semanas do evento, João Seberino, 59 anos, é o responsável pelo deslocamento da imagem de Nossa Senhora na procissão à Igreja do Rosário, no caminho inverso até a Zona Norte, ou na visita que ao Largo Glênio Peres