Moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, estão sem energia elétrica desde a manhã desta sexta-feira (3) após uma árvore de grande porte cair em fios da rede na estrada João de Oliveira Remião. Conforme a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE), equipes estão trabalhando no local, mas ainda não há previsão de retorno da luz.

A falta de energia atinge uma estação de bombeamento no Beco do Davi e deixa parte da Lomba do Pinheiro também sem fornecimento de água. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) afirma que depende da ligação da rede elétrica pela CEEE para restabelecer o serviço e, por isso, ainda não há previsão de retorno do abastecimento de água na região.