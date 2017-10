Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma funcionária do local empurrando as crianças para colocá-las em fila, o que configuraria crime de maus-tratos. A delegada Andrea Magno, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), explica que a denúncia chegou à corporação nesta segunda-feira (23). Mesmo não havendo registro de ocorrência por parte de nenhum dos pais, a delegacia iniciou a apuração.