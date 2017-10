Renato ensaia diariamente em casa, no Bairro Umbu, em Alvorada Carlos Macedo / Agencia RBS

O jovem trompetista de Alvorada Renato de Oliveira Nunes Junior, 19 anos, está na contagem regressiva para o fim da campanha de financiamento coletivo para ele estudar música na Bélgica. Faltando dez dias para o encerramento, a mobilização virtual conseguiu recolher 62% (R$ 20.881) dos R$ 33.231,92 necessários para ele cursar as aulas no conservatório de música International Brass Studio. A bolsa de estudos foi um convite do professor e trompetista belga Dominique Bodart, que o conheceu durante quatro aulas oferecidas por ele em Porto Alegre, em abril deste ano.

— Depois que lancei a campanha, surgiram novos gastos. Mesmo que eu não consiga todo o valor, irei de qualquer jeito. É uma oportunidade única — ressalta Renato.

Motivado pelo sonho, o jovem segue ensaiando na Escola de Música da Ospa, da qual é aluno desde o ano passado. O trompete também é companheiro inseparável nas horas de folga no Bairro Umbu, em Alvorada, onde o estudante mora. Foi dentro do banheiro da casa da família que Renato, então com 13 anos, arriscou as primeiras notas no trompete emprestado pela escola. Na época, sem qualquer perspectiva de se tornar musicista, encarava a atividade apenas como uma brincadeira. Mas a insistência em incomodar os ouvidos dos pais e do irmão, aos poucos, ganhou novo status: ser trompetista profissional tornou-se de meta de vida.

No início de 2015, ao acompanhar a namorada Hechiley Maraya da Silva, 17 anos, na primeira aula do ano da Escola de Música da Ospa, onde ela toca eufônio, Renato, sem querer, acabou se tornando aluno. Como o professor não o conhecia, o incluiu na turma.

— Ele apenas perguntou que instrumento eu tocava. Respondi. Não deu tempo de dizer que não fazia parte da turma, e estava entre os alunos. Um mês depois, me sentindo culpado, contei a ele a minha situação. Expliquei que pretendia participar do teste de admissão. Ele me perdoou e disse para tentar a audição. Acabei passando e entrando — revela.

Integrante da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e professor de Renato na Escola de Música, o trompetista Tiago Linck destaca a determinação e a disciplina do pupilo. Ele acredita que, se Renato seguir para a Bélgica, tem grandes chances de permanecer na Europa depois da finalização do curso.

Um vídeo do jovem, acompanhado dos valores para a permanência dele na Europa, circula numa página de financiamento coletivo. É por lá que a quantia pretende ser arrecadada. Apesar do apoio incondicional, a família — a mãe é dona de casa e o padrasto, instalador de janelas de PVC — não dispõe dos recursos financeiros necessários para bancarem a viagem. Mesmo com a dificuldade, Renato não esmorece. Pelo contrário, afirma ser apenas mais um teste na trajetória de quem nunca abaixou a cabeça para os problemas.

