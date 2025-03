Avião da Azul "se exibe" para São Leopoldo

Um avião da Azul fez uma decolagem pouco usual do aeroporto Salgado Filho neste sábado (8). O Airbus A320 solicitou para a torre de controle da Aeronáutica um procedimento chamado de "saída baixa".

Depois que chegou à cidade do Vale do Sinos, o piloto retomou o procedimento padrão, aumentou a altitude e seguiu em direção ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Especialistas ouvidos pela coluna apontam que a decolagem foi uma opção do comandante.