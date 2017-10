Em 23 de outubro, Marchezan se comprometeu, em reunião com o Sindicato dos Municipários (Simpa), a suspender os projetos por 40 dias e criar o grupo de trabalho para buscar mudanças nos textos. Os sindicalistas chegaram a alegar, em uma das assembleias, que não foram formalmente convidados a participar do grupo. Nesta terça-feira (31), a prefeitura afirmou que "a participação do Simpa no diálogo para construir soluções concretas será bem-vinda, tão logo ocorra o encerramento do movimento grevista e a normalização dos serviços públicos para buscar mudanças nos textos".