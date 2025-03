Lula é recebido pelo imperador do Japão, em Tóquio

Presidente Lula e primeira-dama Janja foram recebidos pelo imperador Nahurito e a imperatriz Masako. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido na manhã de terça-feira (25) no horário local (21h20min de segunda, pelo horário de Brasília), pelo imperador do Japão, Nahurito, em Tóquio, segundo o Palácio do Planalto. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a imperatriz Masako também participaram da cerimônia, que abriu a visita de Estado do brasileiro ao Japão.

Após a recepção no Palácio Imperial, Lula cumprimentou os anfitriões ao som de músicas brasileiras interpretadas por uma banda militar e seguiu para um encontro reservado com o imperador.

O presidente também participou de uma reunião com integrantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Nesta terça ainda está previsto um jantar oferecido por Nahurito.

Leia Mais Comitiva do Brasil no Japão se reúne com importadores de carne; Fávaro vê avanços

Próximos compromissos

Na quarta-feira (26), Lula participará do Fórum Empresarial Brasil-Japão, com empresários de ambos os países, e terá uma reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, seguido de um jantar oferecido pelo anfitrião no Palácio Akasaka.

Nos dias 28 e 29 de março, Lula cumpre visita oficial a Hanói, no Vietnã. O primeiro-ministro do país do sudeste asiático, Pham Minh Chính, esteve no Brasil em 2023.

Ao longo da viagem, Lula deve ser acompanhado por uma comitiva de 11 ministros, além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), entre outros parlamentares.

Comércio e diplomacia

Do ponto de vista comercial, em 2024, o Japão foi o terceiro maior parceiro do Brasil na Ásia e terceiro maior destino de exportações brasileiras à região, com intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões e superávit de US$ 148 milhões.

Segundo o Banco Central (BC), em 2023, o Japão respondia por um total de US$ 35 bilhões em investimentos diretos no país, sendo o nono maior estoque de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no Brasil e o segundo maior investidor asiático.

De acordo com a diplomacia brasileira, um dos objetivos da viagem ao Japão é conseguir um compromisso político do país para que envie ao Brasil uma missão técnica das autoridades sanitárias japonesas para inspecionar as condições da produção de carne bovina do país. Este seria um dos passos necessários para o Brasil acessar o mercado de carne bovina japonês, o terceiro maior importador de carne do mundo, um dos mercados mais cobiçados do segmento de proteína animal.

No Vietnã, que se tornou o quinto maior consumidor dos produtos agropecuários brasileiros, o objetivo também é fortalecer a parceria, tanto em nível comercial quanto diplomático. Um dos objetivos desta visita é consolidar as etapas necessárias para elevar o Vietnã a parceiro estratégico do Brasil.