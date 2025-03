Levantamento do Ipespe aponta que 54% dos brasileiros desaprovam governo Lula

A pesquisa Pulso Brasil do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), divulgada nesta quinta-feira (27), mostra que 54% dos brasileiros desaprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto isso, 41% aprovam o terceiro mandato do petista. Já 5% não sabiam ou não responderam.

A única região com aprovação superior à desaprovação é o Nordeste, onde o PT não perde uma eleição desde 2002, com 50% de aprovação e 45% de reprovação. Já a que o presidente vai pior é a região Sul, com 33% de validação e 62% de rejeição.