Após recurso, TRF4 mantém decisão que inocentou ex-prefeito de Canoas por improbidade administrativa

A 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) manteve, por unanimidade, a decisão da primeira instância da Justiça Federal que inocentou o ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge em uma ação de improbidade administrativa em um convênio com o Hospital Nossa Senhora das Graças.

Para o MPF, houve irregularidades em um contrato entre a prefeitura de Canoas e a Associação Beneficente de Canoas (ABC) , mantenedora do hospital. O valor total do acordo, firmado em 2013, era de R$ 87,1 milhões, para um período de cinco anos.

O recurso

Além do ex-prefeito, foram réus no processo: Associação Beneficente de Canoas (ABC), Marcelo Bósio, então secretário de saúde de Canoas, e Osório Victor Biazus, presidente da ABC. Paulo Peretti Torelly, procurador, e Cristina Santos Tietbhol, procuradora-adjunta do município, foram incluídos como réus, mas foram excluídos durante o processo.

Contraponto

Zero Hora entrou em contato com o MPF para compreender a posição do órgãos sobre a decisão. A reportagem também contatou a assessoria do ex-prefeito de Canoas pelo mesmo motivo. Até o momento, não houve manifestações.