Ex-diretores e ex-coordenador da PRF são indiciados por dificultar deslocamento de eleitores em 2022

Quatro ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram indiciados no inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga operações para dificultar e impedir o deslocamento de eleitores aos seus locais de votação durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Blitze de trânsito teriam como alvo apoiadores do presidente , Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato na época.

Entre os indiciados está Luis Carlos Reischak Junior, ex-diretor de inteligência e ex-superintendente da PRF no Rio Grande do Sul.

A decisão de efetivar as denúncias cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Relembre o caso

Do primeiro para o segundo turno das eleições de 2022, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) multiplicou por até nove o número de ônibus fiscalizados em Estados do Nordeste, região onde o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve maior votação.

Além disso, o aumento no controle de coletivos durante o pleito chegou ao triplo do que o registrado nacionalmente, segundo dados sigilosos do órgão obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo.