Leo Índio é denunciado pela PGR por quatro crimes cometidos no 8 de Janeiro

Leo Índio foi denunciado pela PGR por participação nos atos do 8 de Janeiro. DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou quatro denunciadas contra Leonardo Rodrigues de Jesus, primo dos três filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

Segundo o g1, Leo Índio, como é conhecido, foi denunciado por:

Associação criminosa

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Jesus foi um dos alvos da 19ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal para identificar pessoas que participaram de ações antidemocráticas no 8 de Janeiro. Naquele dia, Leo Índio compartilhou nas redes sociais fotos e vídeos em cima do prédio do Congresso Nacional e próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Quem tem histórico de destruir patrimônio público é a esquerda. Focarão no vandalismo, certamente. Mas sabemos a verdade. Olhos vermelhos = gás lacrimogênio disparado pelas forças de segurança, que não focaram nos focos de destruição, jogaram em todos os manifestantes. Busquem os verdadeiros vândalos e também os covardes mascarados e fantasiados de patriotas", escreveu, na ocasião, no Instagram.

Trajetória de Leo Índio

Leonardo Rodrigues de Jesus é sobrinho de Rogéria Nantes Braga, primeira mulher de Bolsonaro e mãe de Flávio, Eduardo e Carlos.

Durante a campanha presidencial de 2018, que culminou na eleição de Bolsonaro, Leo era visto com frequência em vídeos gravados pelo então candidato à Presidência. No início do governo, Leo Índio ia ao Palácio do Planalto com regularidade. Ele chegou a ir 58 vezes nos primeiros 45 dias da gestão Bolsonaro.

Entre 2019 e 2020, ele foi nomeado assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues (União-RR). Leo Índio acabou pedindo exoneração após o parlamentar ter sido flagrado com R$ 30 mil na cueca. Na ocasião, de acordo com investigação da Polícia Federal, o dinheiro era proveniente de desvio de recursos da Saúde durante a pandemia.

Em 2021, o primo dos filhos do ex-presidente foi nomeado auxiliar administrativo júnior na liderança do PL no Senado. Ele foi exonerado por ficar um longo período sem aparecer para trabalhar.