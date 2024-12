Sessão estava marcada para as 16h, mas foi adiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou para as 18h desta quinta-feira (19), o início da sessão para votar os projetos do pacote de corte de gastos do governo federal. Inicialmente, a sessão estava prevista para as 16h.