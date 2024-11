Bastidores da política, estratégias eleitorais e o que se passa nos principais gabinetes do Rio Grande do Sul. O podcast Conversa de Gabinete traz informações exclusivas e revela bastidores sobre a política do Estado.



Neste episódio, Fábio Schaffner e Paulo Egídio trazem novidades sobre os rumos da política do Rio Grande do Sul, com foco nas recentes movimentações do governador Eduardo Leite.