A lista de indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa inclui dois gaúchos. Ambos são militares aposentados do Exército: o major Ailton Gonçalves Moraes Barros, reformado (afastado de forma definitiva do serviço) e o coronel Carlos Giovani Delevati Pasini, da reserva (pode ser convocado de volta à ativa, em determinadas circunstâncias).