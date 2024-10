Mais de 16 mil eleitores vão às urnas, neste domingo (6), para votar em Encantado. Os candidatos à prefeitura da cidade do Vale do Taquari são Enoir Agostinho Cardoso, 42 anos, do Progressistas; o atual prefeito, Jonas Calvi, 47 anos, do PSDB; e Luciano José Moresco, 51 anos, do PT.