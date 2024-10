O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (11) durante uma entrevista à rádio O Povo, em Fortaleza (CE), que é preciso "rediscutir o papel do PT na disputa pelas prefeituras". O petista fez uma autocrítica sobre o desempenho do partido e disse que o partido não teve uma boa participação no Estado de São Paulo.