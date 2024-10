A família do médico José Roberto de Souza vai se reunir neste fim de semana para decidir sobre uma ação coletiva em resposta à utilização indevida do nome do hematologista e de seu registro profissional (CRM) na falsificação de um receituário médico divulgado por Pablo Marçal (PRTB). Marçal usou o documento falso para acusar Guilherme Boulos (PSOL) de consumo de drogas.