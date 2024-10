Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia votou nos primeiros minutos em que as urnas foram abertas na manhã deste domingo (27). Antes, ela enfrentou uma breve fila em frente ao Colégio Santo Agostinho, na região sul de Belo Horizonte, ao lado de outros eleitores.