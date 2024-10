O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira (22) novo exame no Hospital Sírio-Libanês de Brasília para reavaliação após ter sofrido uma queda no último sábado (19). De acordo com boletim médico, o exame de imagem está estável e o chefe do Executivo federal está "apto" a exercer sua rotina de trabalho.