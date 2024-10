Em Brasília

Lula deixa Hospital Sírio-Libanês após realizar exames

Presidente da República realizou uma ressonância magnética. No sábado, o petista sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e teve um ferimento na região da nuca

22/10/2024 - 13h05min Atualizada em 22/10/2024 - 13h06min