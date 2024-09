Jorge José da Rocha Guaranho, o ex-policial penal acusado de matar o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, poderá cumprir prisão preventiva em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. Em sessão na quinta-feira (12), a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná concedeu o habeas corpus que a defesa havia requerido sob justificativa de que Jorge José da Rocha Guaranho precisa realizar tratamentos de saúde.