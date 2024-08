O Partido Trabalhista Renovador Brasileiro (PRTB) definiu, nesta sexta-feira (2), o nome do candidato da sigla para concorrer à prefeitura de Porto Alegre. O escolhido é o empresário do ramo de tecnologia da informação Carlos Alan. A convenção do PRTB foi realizada nesta manhã na sala João Neves da Fontoura (Plenarinho) da Assembleia Legislativa.