PGR pede ao Supremo suspensão imediata das emendas Pix por risco nas eleições

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que declare inconstitucionais as "emendas PIX" — transferência direta de recursos federais sem transparência, controle de aplicação das verbas ou fiscalização do Tribunal de Contas da União. O PGR diz que é patente a "deturpação do sistema republicano" de acompanhamento dos gastos públicos. A avaliação é a de que o mecanismo, não é "admissível", considerando a falta de transparência e de rastreabilidade dos recursos.