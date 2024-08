O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que as Forças Armadas não irão descuidar da necessidade de mais helicópteros, blindados e mísseis, mesmo sob "restrições orçamentárias que atingem a todos". A afirmação foi feita em cerimônia do Dia do Soldado, nesta quinta-feira (22), em Brasília. O evento é realizado em um contexto de contenção de gastos que tem desagradado as Forças Armadas.