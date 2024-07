Projeto Comprova Notícia

Vídeo com dublagem falsa engana ao dizer que Trump enviou mensagem para Bolsonaro após atentado

A gravação, na verdade, foi feita em 2022 e se trata de uma declaração de apoio do republicano para o ex-presidente, que buscava a reeleição. No vídeo, é possível ouvir uma fala do norte-americani sobreposta por um áudio em português com voz robótica que seria a tradução. No entanto, o conteúdo dessa tradução é inventado

19/07/2024 - 12h42min