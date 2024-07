O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), delegado de Polícia Federal Alexandre Ramagem, depôs por mais de seis horas à Polícia Federal no Rio na quarta-feira (17) e atribuiu a dois ex-assessores a responsabilidade pela atuação da Abin paralela — monitoramento de ministros do STF, políticos e jornalistas no governo Bolsonaro.