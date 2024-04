O deputado Dr. Victor Linhalis (Podemos-ES) decidiu deixar o cargo de vice-líder do governo na Câmara após divergências com o Palácio do Planalto sobre um projeto de lei do qual é relator que trata de invasões de terra, a maioria realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (22).