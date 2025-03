Prefeito de São Gabriel é alvo de operação da Polícia Federal que apura suposto esquema de compra de votos

PF cumpriu mandados em casas e em prédios públicos, como a prefeitura municipal (foto). Polícia Federal / Divulgação

O prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes (União Brasil), foi um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (11) no município da Fronteira Oeste. O inquérito investiga um suposto esquema de compra de votos durante as eleições municipais do ano passado.

O advogado de Menezes, Antonio Augusto Mayer Dos Santos, pediu nesta terça habilitação no processo e afirma que ainda não teve acesso a detalhes do caso. Ele confirmou que houve buscas na residência do prefeito e na prefeitura.

— O prefeito está tranquilo. Como advogado, até o presente momento, não tive acesso aos autos no inquérito — disse Santos.

Além do prefeito, o vereador Sildo Cabreira (União Brasil) também foi alvo de buscas.

De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e em prédios públicos, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS).

Trata-se da segunda fase da Operação False Expectation. Na primeira, desencadeada em 30 de janeiro, o alvo foi um empresário suspeito de distribuir cestas básicas em troca de votos.

Investigação eleitoral

Conforme a PF, durante as investigações, foram identificados "fortes indícios da existência de um grupo de pessoas, cujas atribuições seriam organizar e operacionalizar uma série de crimes eleitorais, tais como corrupção, falsidade ideológica eleitoral (caixa 2) e boca de urna, em favor de dois candidatos a cargos municipais".

Em nota, a prefeitura de São Gabriel afirmou ter acompanhado "com responsabilidade" as diligências da PF.

"O Poder Executivo segue operando normalmente, garantindo a continuidade dos serviços públicos à população e colaborando integralmente com quaisquer investigações, sempre pautado na legalidade e na transparência", diz a manifestação.

Por sua vez, o vereador Sildo Cabreira publicou vídeo nas redes sociais dizendo não saber o motivo da operação.

— Até agora eu não sei o motivo dessa busca e apreensão, mas estou aqui tranquilo — disse Cabreira.