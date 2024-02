O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) decidiu antecipar o julgamento das ações que podem levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil). A sessão, inicialmente marcada para 19 de fevereiro, após o Carnaval, foi remanejada para a próxima quinta-feira (8), em formato presencial. A informação foi confirmada pelo TRE-PR.