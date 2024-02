Pouco conhecida da população gaúcha, uma sigla de seis letras começou a ganhar espaço no noticiário a partir da crise na retomada do fornecimento de energia elétrica após o temporal que atingiu o Estado na metade de janeiro. Encarregada de fiscalizar o serviço prestado pelas distribuidoras, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) tornou-se alvo de cobrança e recebeu a promessa de fortalecimento em sua estrutura, providência aguardada há anos pelo corpo técnico.