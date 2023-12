A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quinta-feira (14), mais buscas no âmbito da investigação sobre o hackeamento do perfil da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no X (antigo Twitter). As diligências foram cumpridas no Distrito Federal. Os dois mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).