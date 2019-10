Entrevista ao Estadão "Se ele falou, tem de estudar como vai fazer", diz Augusto Heleno sobre fala de Eduardo Bolsonaro cogitando AI-5 Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional afirma que protestos no mesmo nível dos que estão ocorrendo no Chile deveriam exigir "alguma coisa para conter", mas não deu detalhes