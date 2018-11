Lava-Jato Relembre a trajetória do juiz Sergio Moro Confira perfil publicado por Zero Hora em 2016, quando o magistrado era responsável pela Lava-Jato na Justiça Federal de Curitiba. Nesta quinta-feira (1º), Moro foi confirmado como futuro ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PSL)