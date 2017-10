A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou, nesta quinta-feira (19), pedido de habeas corpus movido pelo ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Tarciso Okamotto, que tentava a anulação da sentença que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão. A ação penal é referente ao caso do tríplex no Guarujá, em São Paulo, e a condenação é por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.