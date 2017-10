O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) será transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A data da remoção não foi informada pelo Departamento Penitenciário, vinculado ao Ministério da Justiça, por questões de segurança.

A decisão de mandar o ex-governador para um presídio federal foi tomada pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, do Rio, na segunda-feira (23), após pedido do Ministério Público Federal. A ordem foi mantida pelo desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), na terça-feira (24), em habeas corpus da defesa do peemedebista.