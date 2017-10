Prestes a remeter à Assembleia Legislativa o conjunto de medidas previsto no acordo da dívida com a União, o governador José Ivo Sartori tenta concluir a votação do ajuste fiscal anunciado em novembro do ano passado. Dos 24 projetos remanescentes, um terço ainda precisa passar pelo plenário.

A seguir, veja o status de cada uma das matérias:

Projetos aprovados

PL 240/2016

-O que é: extinção da Fundação de Amparo à Pesquisa Agropecuária (Fepagro) e do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (FIGTF)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 241/2016

-O que é: aumento dos benefícios por invalidez ou morte na Brigada Militar

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 242/2016

-O que é: extingue a edição impressa do Diário Oficial do Estado

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 244/2016

-O que é: extinção da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas (Corag)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 246/2016

-O que é: extinção da Fundação Zoobotânica, da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), da Fundação de Economia e Estatística (FEE), da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), da Fundação Piratini e da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 247/2016

-O que é: fusão de secretarias estaduais

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 248/2016

-O que é: criação de gratificação para policiais militares que atuam no sistema prisional

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 249/2016

-O que é: reestrutura a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 250/2016

-O que é: retira a necessidade de dedicação exclusiva dos servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 251/2016

-O que é: extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PL 301/2015

-O que é: extinção da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS)

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PLC 243/2016

-O que é: prevê a proibição da averbação da licença especial em dobro para policiais militares

-Status: aprovado em junho de 2017

PLC 252/2016

-O que é: elevação da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, de 13,25% para 14%

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PLC 253/2016

-O que é: elevação da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores militares, de 13,25% para 14%

-Status: aprovado em dezembro de 2016

PEC 255/2016

-O que é: exclui a BM da guarda externa dos presídios

-Status: aprovado em junho de 2017

Em tramitação

PL 214/2015

- O que é: redução de até 30% nos incentivos dados a alguns setores da economia por meio de créditos presumidos.

- Status: retirada a urgência, em tramitação.

PLC 245/2016

- O que é: retirada do regime de plantão de 24 horas aos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

- Status: retirada a urgência, em tramitação.

PEC 256/2016

-O que é: reduz cedência de servidores aos sindicatos e entidades.

-Status: governo transformou a PEC em projeto de lei. Está na ordem do dia para ser votado.

PEC 242/2015

-O que é: transforma licença-prêmio em licença capacitação.

-Status: aprovada em primeiro turno, precisa passar por nova votação com ao menos 33 votos favoráveis.

PEC 258/2016

-O que é: extingue o direito aos adicionais por tempo de serviço.

-Status: em tramitação, precisa ser aprovada em dois turno com pelo menos 33 votos.

PEC 259/2016

-O que é: retira a necessidade de plebiscito para privatização da CEEE, da CRM e da Sulgás.

-Status: governo retirou a PEC e enviou projeto de decreto legislativo. Em tramitação na CCJ.

PEC 261/2016

-O que é: extingue a contagem de tempo ficto para aposentadoria dos servidores estaduais.

-Status: aprovada em primeiro turno, precisa ser referendada em nova votação com pelo menos 33 votos favoráveis.

PEC 257/2016

-O que é: desobriga o Estado de quitar salários no último dia do mês para pagamento dos servidores, bem como de pagar o 13º até 20 de dezembro.

-Status: em tramitação, precisa ser aprovada em dois turno com pelo menos 33 votos favoráveis.

Reprovado