A tradicional peruada, passeata etílico-política, promovida pelo centro acadêmico XI de Agosto da faculdade de Direito do Largo São Francisco, teve como sua principal vítima o prefeito de São Paulo João Doria (PSDB). Muitos estudantes se fantasiaram de ração para cachorro (uma referência explícita a polêmica farinata promovida por Doria) e do personagem da série de livros "Onde Está Wally" (adaptado para Onde está o Doria? - uma brincadeira com a agenda de viagens do prefeito).

Embora, oficialmente, o tema do evento tenha sido "Meu peru não está contente, quero votar para Presidente", não foi a possibilidade de eleições antecipadas que mobilizou os futuros advogados. Muitos, inclusive, consideraram a pauta "atrasada" em relação aos recentes desdobramentos da política nacional. Um dos organizadores da peruada explicou o descompasso. "O tema foi escolhido em votação. Entendo que ele tenha ficado um pouco pra trás, mas ele é o tema que representa nosso trabalho e luta de todo esse ano", disse Guilherme Ribeiro, 20 anos, estudante do Largo São Francisco.

A peruada reuniu cerca de 2 mil pessoas - que se concentraram na frente da Faculdade de Direito (as atividades acadêmicas dessa sexta-feira foram suspensas). Alguns comerciantes do entorno da faculdade se mostraram preocupados com eventuais "penduras" (a tradição de não pagar contas no dia da peruada) e sequer abriram suas portas. "Claro, que um ou outro pendura vai acontecer, mas a peruada desse ano é um ato político", disse Fernanda Moreira, 22 anos, que estava fantasiada de "Cura Hetero" - uma referência aos temas de ordem moral que tem pautado parte do embate político.

O prefeito João Doria foi o maior "homenageado" pelos estudantes. A estudante Letícia Suga, 21 anos, que estava fantasiada de ração para cachorro, afirmou que "um político como João Doria representa muito bem a bagunça institucional do País". "A gente que estuda na faculdade em que o presidente Michel Temer se formou tem a obrigação de fazer uma festa com características políticas. A gente precisa incomodar", disse.

Além da cerveja, da catuaba e dos eventuais penduras, a peruada também satirizou outro presidenciável. Assim como Doria, Jair Bolsonaro esteve na mira dos estudantes. A fantasia de bolsominions foi uma das mais comuns da festa. Um grupo chegou a levar cartazes com as frases polêmicas do deputado, coisas do tipo "é melhor torturar do que matar".